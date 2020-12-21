شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من مصر للطيران بشأن الرحلات من وإلى السعودية والان مع التفاصيل

الإثنين 21 ديسمبر 2020 دعت مصر للطيران عملاءها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي السعودية إلى ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران لمراجعة حجوزاتهم.

وقالت الشرطة إنه بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد، تُهيب مصر للطيران بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة – الرياض – الدمام – القصيم) ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة موقعنا الإلكتروني egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم.

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