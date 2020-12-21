تعرف على مصير الكويتيين العالقين في لندن

الإثنين 21 ديسمبر 2020

بعد قرار وزارة الصحة الكويتية بإضافة المملكة المتحدة إلى قائمة الدول المحظورة العالية الخطورة الممنوع الطيران القادم منها مباشرة إلى الكويت،ما هو مصير الكويتيين العالقين في لندن؟



ونقلت صحيفة القبس عن مصدر مسؤول قوله إن مصير الكويتيين الموجودين في بريطانيا يمكنهم العودة إلى البلاد بعد المرور بمحطة «ترانزيت» في الدول غير الممنوعة، مع إجراء فحص الـPCR.

وأضاف المصدر وفقا للصحيفة أن التعاميم الصادرة لم تتطلب قضاء مدة 14 يوماً للمواطنين في دولة غير ممنوعة ومن ثم العودة إلى البلاد، موضحاً أن الإجراء المتبع هو أن يكون الحجر منزلياً بعد العودة لمدة 14 يوماً داخل البلاد.

وذكر أن المنع من دخول البلاد يطول الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة، سواء كان القدوم مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى غير ممنوعة، ما لم يستقروا في تلك الدول لمدة 14 يوماً