76.6 مليون مصاب بكورونا في العالم و1.69 مليون وفاة

الإثنين 21 ديسمبر 2020

استقر عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في العالم عند 76 مليونا و624 ألفا و373 حالة حتى مساء أمس الأحد.



كما أسفر مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا، عن وفاة مليون و690 ألفا و659 شخصا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم ثم الهند وبعدها البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا