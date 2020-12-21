شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر يضرب الكويت والان نبدء بالتفاصيل

رصد زلزال بقوة 4ر4 درجات جنوب غرب الكويت الكويت 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس رصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم زلزالًا بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت. وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي في بيان صحفي اليوم، أن الزلزال حدث في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر يضرب الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.