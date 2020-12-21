اعتقال متهمين بالقتل والسرقة والتزوير والاحتيال في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاثنين، عن اعتقال متهمين بجرائم قتل وسرقة وتزوير ونصب واحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أنه تم "القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم قتل وفق المادة ٤٠٦ ق.ع ضمن مكاتب مكافحة اجرام النهروان والمدائن، فيما تمكن مكتب مكافحة اجرام الحرية من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ٦٠ مليون دينار عراقي وفق المادة ٤٤٦ ق.ع".
وتابعت المديرية أن مفارزها نفذت "أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة أهمها السرقة والتزوير والنصب والاحتيال ضمن مكاتب مكافحة اجرام الدورة والكاظمية وحي العامل والمنصور والكرادة وابي غريب والغزالية وباب الشيخ والتاجي والخضراء والاعظمية والشعب والزهور وبغداد الجديدة وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٤٤٢ ، ٤٥٦ ، ٤٣٢ ، ٣٧٠ ، ٢٩٥ ، ٢٨٩ ق.ع".
وأشارت إلى "القاء القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة الحبيبية والقدس وحسينية المعامل وفق المادة ٤٤٦ ق.ع، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة وتم توقيفهما وفق المادتين ٤٤٦ ، ٤٤٤ ق.ع".
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