اعتقال متهمين بالقتل والسرقة والتزوير والاحتيال في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف مباشر من قبل مدير مكافحة اجرام بغداد تواصل مفارز المديرية بغداد رصد الحالات المشتبه بها والقبض على السراق والحد من ارتكاب الجرائم، حيث تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين خلال الـ٢٤ ساعة الماضية".وأضافت أنه تم "القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم قتل وفق المادة ٤٠٦ ق.ع ضمن مكاتب مكافحة اجرام النهروان والمدائن، فيما تمكن مكتب مكافحة اجرام الحرية من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ٦٠ مليون دينار عراقي وفق المادة ٤٤٦ ق.ع".

وتابعت المديرية أن مفارزها نفذت "أوامر القاء القبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة أهمها السرقة والتزوير والنصب والاحتيال ضمن مكاتب مكافحة اجرام الدورة والكاظمية وحي العامل والمنصور والكرادة وابي غريب والغزالية وباب الشيخ والتاجي والخضراء والاعظمية والشعب والزهور وبغداد الجديدة وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٤٤٢ ، ٤٥٦ ، ٤٣٢ ، ٣٧٠ ، ٢٩٥ ، ٢٨٩ ق.ع".



وأشارت إلى "القاء القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة الحبيبية والقدس وحسينية المعامل وفق المادة ٤٤٦ ق.ع، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة وتم توقيفهما وفق المادتين ٤٤٦ ، ٤٤٤ ق.ع".