النزاهة تعلن ضبط أصحاب شركتين وهميتين لمنح القروض الفورية

أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن ضبطها أصحاب شركتين وهميَّتين غير رسميتين لمنح القروض الفورية في محافظة نينوى، مُبيِّنةً أن المُتهمين قاما باستغلال المتقاعدين وكبار السن.
وقالت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من "ضبط ثلاثة مُتَّهمين في شركتين لمنح القروض الفوريَّة بشكلٍ غير رسميٍّ؛ كونهما غير مُسجَّلتين، فضلاً عن ممارستهم أعمالهم بإجازاتٍ صادرةٍ عن الاتحاد العام لنقابات العمال لا تخولهم ممارسة أعمال الصيرفة ومنح القروض".
وأضافت أن "المُتَّهمين يقومون باستغلال المُتقاعدين وكبار السن من خلال استقطاع مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ منهم عن طريق حجز بطاقات تسلُّم الراتب الخاصَّة بهم، مُوضحةً أن العمليَّة أسفرت عن ضبط سجلاتٍ ووصولاتٍ بصحبة المُتَّهمين".
وأضافت أن "المُتَّهمين يقومون باستغلال المُتقاعدين وكبار السن من خلال استقطاع مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ منهم عن طريق حجز بطاقات تسلُّم الراتب الخاصَّة بهم، مُوضحةً أن العمليَّة أسفرت عن ضبط سجلاتٍ ووصولاتٍ بصحبة المُتَّهمين".
وبيَّنت أنه "بعد تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى، قرَّر توقيف المُتَّهمين الثلاثة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
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