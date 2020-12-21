انخفاض في أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية

وسجلت بورصة الكفاح 142500 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف مساء امس الاحد في بورصة الكفاح 146.000 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد انخفضت ايضا حيث كان سعر البيع 143.500 دينار لكل 100 دولا، وسعر الشراء: 141.500 دينار لكل 100 دولار.