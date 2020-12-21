روسيا تواجه تركيا في سوريا على الطريق السريع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فشلت المحاولات العسكرية التركية في إغلاق طريق دولي شمالي سوريا بعد تدخل من القوات الروسية التي أمنت الحماية ما دفع مليشيات موالية لأنقرة للاشتباك معها.

وبحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن طريق "حلب – الحسكة" الدولي عاد للعمل بعد يوم إغلاقه على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المنطقة.



وعاد الطريق للعمل أمام الحركة التجارية والمدنية بحماية من قوات روسية عبر تسيير دورية هناك، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الفصائل الموالية لأنقرة عمدوا إلى استهداف تلك القوات ليتم الرد عليها بإطلاق النار.

وتشهد المنطقة حاليا هدوء حذرا بعد توقف الاشتباكات وفشل الهجوم الذي شنته الفصائل الموالية لأنقرة بإسناد تركي مكثف، على محاور شمال شرق عين عيسى بغية قطع الطريق الدولي من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية بما يتعلق بالنفط.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الهجوم التركي الفاشل تسبب بمقتل 13 من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة في انفجار ألغام واشتباكات، بينما قتل 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.