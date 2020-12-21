مصرع 3 من معاوني وزير الداخلية التونسي في حادث "خطير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 3 من معاوني وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مصرعهم في حادث مروري "خطير" تعرض له موكب الوزير. وكان وزير الداخلية ومعاونوه في طريقهم لموقع حادث إرهابي بمحافظة القصرين غربي البلاد. وقالت مصادر أمنية إن المصابين في الحادث نقلوا إلى المستشفى العسكري لتلقي الإسعافات. وشهدت القصرين حادثا إرهابيا حينما تعرض راعي أغنام يدعى عقبة الذيبي للذبح من قبل جماعة إرهابية تنشط على تخوم جبل السلوم من المحافظة الحدودية. ولم تتكشف بعد أسباب العملية الإرهابية لكن المحافظة تشهد نشاطا لتنظيمات إرهابية نفذت في أوقات سابقة عمليات انتقامية بحق متعاونين مع السلطات الأمنية. ورجحت مصادر أن يكون سبب قتل الراعي يعود لتعاونه مع السلطات الأمنية وإبلاغها عن تحركات العناصر الإرهابية على تخوم جبل السلوم.

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