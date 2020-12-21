ترامب يوقع مشروع قانون الانفاق المؤقت لتجنب إغلاق الحكومة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مشروع قانون الانفاق المؤقت لتجنب اغلاق الحكومة وذلك بعد توصل مجلس الشيوخ لمنح حزمة اغاثية بقيمة 900 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس (كورونا المستجد- كوفيد19).

وقال البيت الابيض في بيان مساء امس الاحد ان مشروع القانون يقضي بتمديد الانفاق الفيدرالي لمدة يومين ويوفر اعتمادات السنة المالية 2021 للوكالات الحكومية لتستمر في عملها وأنشطتها.

وأعرب زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن التفاؤل ازاء هذه الجهود التشريعية مضيفا "اننا اخيرا احرزنا تقدما جيدا في مشروع المساعدات الطارئة الذي سيكون مع اجراء المخصصات السنوية".

وذكرت المتحدثة باسم مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان مشترك مع رئيس الاقلية تشارلز سكمر "اننا توصلنا الى اتفاق مع الجمهوريين والبيت الابيض بشأن حزمة المساعدات الطارئة التي تساهم بسد التمويل اللازم لانقاذ وحماية الشعب الامريكي في ظل ارتفاع الاصابات بالفيروس التاجي".

ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ ومجلس النواب على حزمة المساعدات في وقت لاحق اليوم الاثنين.

من جهته أشاد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بمشروع قانون الحزمة الاغاثية الذي يساهم في مواجهة تداعيات فيروس (كوفيد - 19) ويشمل التمويل المطلوب لتوزيع اللقاح ومساعدة متضرري الفيروس.

واضاف ان "رسالتي للجميع هي ان المساعدة قادمة".