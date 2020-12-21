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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد السعودية تحذر من شتاء أكثر برودة هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من فصل الشتاء الحالي، مؤكدا أنه سيكون الأكثر برودة على المملكة.
وتوقع المركز في تقريره المستند إلى تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.
وأضاف وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة بمعدل يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي.
وأشار إلى احتمال وجود حالات جوية متطرفة كالأمطار الغزيرة، مبينا أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة الأمد، وإنما يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات القصيرة.
وقال التقرير إن التوقعات الفصلية لشتاء 2020-2021 لأشهر ديسمبر، يناير، فبراير، تشير إلى أن "الشتاء في المملكة قد يكون الموسم الأبرد مع أقصر أيام مصحوبا بحالات عدم استقرار بالغلاف الجوي".
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