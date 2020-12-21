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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوازات السعودية تكشف أقصى فترة تمديد لتأشيرات الزيارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية أن أقصى فترة تمديد لتأشيرات الزيارة في المملكة هي 180 يوما.
جاء ذلك في رد مديرية الجوازات عبر حسابها بموقع "تويتر" على سؤال لأحد الأشخاص بشأن الفترة القصوى لتمديد التأشيرة.
وقال صاحب السؤال: "تم الموافقة علي تأشيرة زياره عائليه للزوجة .. كم المدة القصوى المسموح لها بالتجديد ؟"وردا على التساؤل قالت مديرية الجوازات في تغريدة لها إن :" التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن 180 يومًا".
وأوضحت المديرية أنه "يمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك".
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