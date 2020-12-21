شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة «كورونا» الجديدة تعزل بريطانيا.. وجونسون يترأس اجتماع «أزمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تأهبت العديد من الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة ودول أخرى لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس «كورونا» المستجد، ولجأت حكومات عدة إلى وقف الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، التي تنتشر فيها السلالة الجديدة، في حين يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، اجتماع أزمة بسبب السلالة الجديدة التي قالت لندن إنها «خارجة عن السيطرة».

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، الأحد، إن جونسون «سيترأس اجتماعاً للجنة حالات الطوارئ المدنية لمناقشة الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية وخصوصاً التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها». وأضاف أن «اجتماعات أخرى ستعقد لضمان وضع خطط متينة».

وعلى غرار عدد من الدول الأوروبية، قررت فرنسا الجارة المباشرة للمملكة المتحدة الأحد تعليق جميع الرحلات من الأراضي البريطانية لمدة 48 ساعة، بعد ظهور هذا النوع من الفيروس الذي يعتبر أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70 في المئة.

وجاء هذا القرار بعد إجراءات مماثلة اتخذتها بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وإيرلندا وتعكس حجم القلق في أوروبا.

وأعلن ميناء دوفر (جنوب شرق) المرفأ البريطاني الرئيسي على بحر المانش إغلاق حركة المرور الصادرة «حتى إشعار آخر». ويقول اتحاد النقل البري البريطاني إن نحو عشرة آلاف آلية شحن تمر يومياً عبر هذا المرفأ.

وجاء هذا الإغلاق في وقت سيئ خصوصاً لأن الموانئ البريطانية تشهد حالياً حركة مرور كبيرة تتسبب في بعض الأحيان في حدوث تأخير واختناقات مرورية على الطرق المؤدية إليها، مع قيام العديد من الشركات بالتخزين استعداداً لخروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة مساء 31 كانون الأول/ديسمبر.

وقبل عشرة أيام من هذا الموعد النهائي لم تنجح مفاوضات التجارة بين لندن والمفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق. وفي حال فشلها، يثير فرض حصص ورسوم جمركية مخاوف كبيرة من فوضى في إمدادات البلاد. وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس في تغريدة على «تويتر»: «نتوقع اضطرابات كبيرة في المنطقة»، مؤكداً أنه يعمل على اتخاذ «إجراءات طارئة» لتقليل تأثير ذلك.

ودفعت السلالة الجديدة من «كورونا» الحكومة البريطانية إلى إعادة فرض قيود على 16 مليون نسمة في لندن وجنوب شرق إنجلترا بسرعة، الأحد. وقال وزير الصحة مات هانكوك للتلفزيون البريطاني، إن الفيروس «خارج عن السيطرة» في المملكة المتحدة، حيث تسبب بزيادة الإصابات ودخول المستشفيات.

وأضاف «سيكون من الصعب للغاية إبقائها تحت السيطرة حتى يتم تعميم لقاح»، ملمحاً إلى أن القيود قد تستمر «شهرين» على الأقل.

وبريطانيا وهي واحدة من أكثر الدول تضرراً في أوروبا؛ إذ أودى وباء «كوفيد-19» فيها بحياة أكثر من 67 ألف شخص، بينما سجل يوم الأحد وحده رقماً قياسياً في عدد الإصابات بلغ 36 ألفاً.

ومع تأكيد دعمه للقيود، اتهم زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر بوريس جونسون بـ «إهمال جسيم» لتأخره في التحرك وتجاهله المؤشرات المقلقة «لأسابيع». وكان رئيس الوزراء المحافظ صرح أن إلغاء عيد الميلاد سيكون «غير إنساني».

واكتُشفت، الأحد، في إيطاليا حالة إصابة بالسّلالة الجديدة، وقد قرّرت روما على الأثر تعليق الرّحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة. وقالت وزارة الصحّة في بيان، إنّه تمّ اكتشاف حالة مريض مصاب بالسلالة الجديدة لفيروس «كورونا» في إيطاليا بمستشفى سيليو العسكري في روما. وقد حدّد المستشفى «جينوم فيروس سارس-كوف-2» لدى ذلك الشخص الذي ثبُتت إصابته بالسلالة الجديدة التي كانت اكتُشفت في بريطانيا خلال الأسابيع الفائتة. وكان المريض قد عاد مؤخرًا من بريطانيا بالطائرة، وهو يخضع مع أقاربه للحجر حاليًا، وفقًا للمصدر ذاته. وقد علّقت إيطاليا الرحلات الجوّية مع المملكة المتّحدة.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على حسابه في «فيسبوك»: «أطلقت المملكة المتحدة تحذيراً يتعلق بشكل جديد من كوفيد هو نتيجة تحوّل للفيروس. ونحن كحكومة، من واجبنا حماية الإيطاليين ولذلك (...) سنوقع، مع وزير الصحة، مرسوماً يقضي بتعليق الرحلات مع بريطانيا». ووفقاً لقناة «سكاي تي جي-24» الإخبارية، فقد حظرت بالفعل عمليات الصعود إلى الطائرات المتجهة إلى المملكة المتحدة من فيوميتشينو، المطار الرئيسي في روما.

وقال وزير الصحة الألماني يانس سفان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «وفق ما نعلمه حتى الساعة وإثر محادثات بين خبراء السلطات الأوروبية» فإن السلالة الجديدة «لا تؤثر في اللقاحات» التي تبقى «على درجة الفاعلية نفسها».

وقررت كندا على غرار العديد من الدول الأخرى تعليق رحلات الركاب الآتية من المملكة المتحدة، وذلك لمدة 72 ساعة.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان «نظراً إلى العدد الكبير من الإصابات المسجلة بسلالة من فيروس كوفيد-19 في أجزاء من المملكة المتحدة، اتخذنا قرار تعليق دخول كل رحلات الركاب التجارية والخاصة الآتية من المملكة المتحدة إلى كندا، وذلك لمدة 72 ساعة بدءاً من منتصف الليل (05,00 بتوقيت جرينتش الاثنين)».

وقالت وكالة الصحة الكندية إن البيانات الأولية «تشير إلى أن السلالة التي اكتُشفت في المملكة المتحدة قد تكون معدية بنحو أكبر»، غير أنها أضافت أنه «لا يوجد دليل حتى الآن على أنّ طفرات (سارس-كوف-2) تؤثّر في شدة الأعراض أو الاستجابة المناعية أو على فاعلية اللقاح».

وكانت قناة «سي بي سي» قد أشارت في وقت سابق إلى أن إشعارًا موجهًا إلى شركات النقل الجوي أوضح أن القرار لا ينطبق على رحلات الشحن أو في الحالات التي يجب أن تهبط فيها الطائرة لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتُراقب السلطات الأمريكية «بعناية شديدة» السلالة الجديدة، لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر إلى هذا البلد في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن الأحد مسؤولون رفيعون في قطاع الصحة.

وقررت الحكومة المغربية «على أثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة (..) تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداء من ليلة الأحد».

وقالت متحدثة باسم فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا إنه «في أنحاء أوروبا، حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعيّن على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية».

