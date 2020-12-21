الجيش السوداني يسيطر على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجحت قوات الجيش السوداني في السيطرة على منطقة خورشيد، آخر نقطة حدودية مع دولة إثيوبيا، وفق العربية.

وشهدت صفوف الجيش السوداني تأهباً الجمعة الماضية، لدخول منطقة خورشيد، بعد سيطرته على منطقة جبل أبو طيور المتاخمة للحدود الإثيوبية بالكامل، بحسب "سبوتنيك".

وقال الجيش السوداني، الأربعاء الماضي، إن خسائر وقعت بصفوفه أثناء عملية تمشيط قرب الحدود مع إثيوبيا جراء كمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية، مضيفا أنه "نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات".

وقال عسكريون سودانيون شاركوا في المعارك التي وقعت على الشريط الحدودي مع ميلشيات إثيوبية مساء الثلاثاء، إنهم تعرضوا لقصف مدفعي من الجيش الإثيوبي أثناء عودتهم.

ونقلت صحيفة سودانية عن مصادر مطلعة قولها، إن الهجوم نفذته جماعات منتمية إلى إثنية الأمهرا، في محاولة منها للحد من تمدد الجيش السوداني في المناطق الزراعية التي تحتلها المليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية.