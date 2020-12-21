الهند تسجل 24337 إصابة جديدة بكورونا و333 وفاة

سيف اليزيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 24337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 10.06 مليون.

وقالت الوزارة إنها سجلت 333 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مشيرة إلى أن العدد الإجمالي وصل إلى 145 ألفا و810 وفيات.

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