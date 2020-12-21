الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي سجل 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد وهو نفس العدد المسجل يوم السبت.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 21 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 15 حالة إصابة خالية من الأعراض يوم الأحد ارتفاعاً من عشر حالات في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86852 بينما يظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

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