مصر تسجل 664 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إنها سجلت 664 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة وذلك ارتفاعاً من 611 إصابة و28 وفاة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن جمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.

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