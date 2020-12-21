إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 76.6 مليون حالة

سيف اليزيد - استقر عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في العالم عند 76 مليونا و624 ألفا و373 حالة حتى مساء الأحد.

كما أسفر مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة مليون و690 ألفا و659 شخصا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم ثم الهند وبعدها البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا.

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