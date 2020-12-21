شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تأهيل المناطق السياحية لذوى الهمم × 3 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الهمم العديد من الحقوق، والتي تهدف لتمكينهم في مختلف القطاعات والهيئات ودمجهم في مؤسسات الدولة، وفيما يلى نستعرض آلية حق ذوى القدرات الخاصة في قطاع السياحة والآثار.

تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار:

1. دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا و مکانیکا وثقافيا.

2. تدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها.

3. دعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها.

الجدير بالذكر أن منطقة أهرامات الجيزة، استضافت مؤخرا مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وشارك فى هذه المسيرة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الإجتماعي، والعديد من الشخصيات العامة ونجوم الرياضة .