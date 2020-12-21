شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الإصابات بكورونا في الارجنتين يتجاوز 1.54 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية مساء الأحد أنه تم تسجيل ما يصل إلى 4116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأرجنتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للاصابات إلى مليون و 541 الفا و 285 شخصا. وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 41813 بعد وفاة 50 حالة جديدة، وفقًا لوزارة الصحة، فيما تعافى مليونا و 368 الفا و 346 مريضا بفيروس كورونا في الأرجنتين. وشهدت الأرجنيتن أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في 3 أذار/مارس الماضي.

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