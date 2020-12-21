ترامب يتمسك بالرئاسة.. دعوى جديدة أمام المحكمة العليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، أنها ستطلب مجددا من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات.

يعد ذلك أحدث مساعي الحملة لإبطال العملية الانتخابية والتشكيك في شرعية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بانتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وقال رودي جولياني، محامي ترامب، في بيان، إن الحملة طلبت من المحكمة العليا إلغاء ثلاثة أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد.

وأضاف جولياني أن الحملة تسعى لإلغاء ثلاثة قرارات كانت قد جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد.

فيما اعتبر جوشوا دوجلاس، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي، إن الالتماس "لا قيمة له" ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني، مضيفا أن المحكمة ستغلق الملف سريعا.

ورفضت المحكمة العليا في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترامب بإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز بها بايدن.