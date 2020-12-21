محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:
نشر اليويتبر أحمد حسن فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أكد فيها تعرضه لحادث اشتعال سيارته خلال سيره بها على طريق الاتوستراد بالمعادي.
وقال "حسن" عبر الفيديو إنه كان رفقة زوجته وطفلتهما داخل السيارة، وفوجئ بانبعاث دخان من داخل السيارة وفجأة اشتعلت السيارة التي أكد أن سعرها مليون جنيه، واصفاً السيارة بأنها أصبحت"كوم تراب".
ولم يتثنى لمصراوي التأكد من تفاصيل الواقعة حتى وقت الشر.
كانت هذه تفاصيل خبر "بمليون جنيه..وبقيت كوم تراب".. بالصور لحظة اشتعال النيران بسيارة اليويتبر أحمد حسن على طريق الاتوست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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