أعضاء بـ"الصحفيين" يطلبون اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة "صحفيي السياحة والآثار"

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، بمذكرة للنقيب؛ لطلب عقد اجتماع طارئ للمجلس، لمناقشة أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين المُكلفين بتغطية الملف.
وأوضحت المذكرة أن ذلك يأتي استنادًا لنص المادة 50 من قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تُلزم مجلس النقابة بالاجتماع مرة كل شهر على الأقل بدعوى من النقيب، أو بناءً على طلب من 3 أعضاء كتابة.
وأكدت المذكرة أن آخر اجتماع للمجلس كان منذ أكثر من شهر، ولم ينعقد المجلس حتى الآن، بالمخالفة لنص قانون النقابة.
وقدّم الطلب أعضاء مجلس النقابة: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر.
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