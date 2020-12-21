المنشآت السياحية: تخفيض 30 جنيهًا في المتر مقابل حق انتفاع العائمات بمياه النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، نجاح شعبة العائمات بالغرفة برئاسة ياسر التاجورى، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الغرفة، في التوصل إلى اتفاق مع المسئولين بوزارة الري لتخفيض مقابل حق الانتفاع بمياه النيل من متوسط 180 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمتر عن مسطح الدور الواحد للعائمة النيلية.

وقال المصري في بيان اليوم، إن الشعبة قامت بعد مرور البلاد بجائحة كورونا بتحركات كبيرة مع المسئولين في الجهات المعنية والتي أسفرت مجهوداتها أيضاً عن مخاطبة وزارة الري لتفادي الآثار السلبية التي أصابت المطاعم العائمة نتيجة لفترات الغلق بسبب هذا الوباْء.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على خصم غرامات التأخير على جميع المطاعم العائمة عن سنوات 2018 ،2019 طبقاً للقانون رقم /173 لسنة 2020 الذي ينص على (تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء كانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات أم (مقابل الانتفاع) أم غير ذلك من مستحقات وأيا كان سند استحقاقه.

من ناحيته، أشار ياسر التاجوري، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، رئيس شعبة العائمات بالغرفة الغرفة، إلى أن الشعبة نجحت أيضاً في مخاطبة والحصول على موافقة وزارة الري عن طريق وزارة السياحة لاعتبار شهور الغلق طبقاً لقرارات مجلس الوزراء هو غلق كلي وعليه يتم احتساب هذه الشهور بما يعادل أقل من ربع قيمة الشهور العادية.

وأكد التاجوري، أنه نظرا لتكرار الشكاوى المقدمة من العائمات النيلية المتضررة من زيادة الأعباء عليها من رسوم حق الانتفاع بمياه النيل لوزارة الري وكذلك ربع مقابل الانتفاع بأراضي طرح النهر لوزارة الزراعة الممثلة في هيئة التعمير، فقد قامت الغرفة ممثلة في مجلس الإدارة برفع مذكرة إلى وزير السياحة لمخاطبة وزارتي الري، ووزارة الزراعة (هيئة التعمير) فيما يخص المطاعم العائمة بهدف أن تتم محاسبة المطاعم العائمة على أساس 2000 جنيه سنوياً للمتر الطولي في المرسى أسوة بالفنادق العائمة بالأقصر وأسوان كما ورد بالبند رقم 2 بالقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2019.

وتابع: "فيما يخص وزارة الزراعة (هيئة التعمير) فقد طالبت الغرفة أن يتم محاسبة المطاعم العائمة عن مقابل الانتفاع بأراضي طرح النهر كمراسي أو منشآت سياحية طبقاً لما كان متبع من شرائح لسنة 2014 حتى عام 2017، وكما نص قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثاني لعام 2014 بخصوص تحصيل مستحقات الدولة مقابل أشغال أراضي طرح النهر) والذى قرر إعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء للموافقة على العمل بأسعار أراضي طرح النهر خلال المدة من عام 2014 حتى عام 2017 نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد على نحو 80 جنيه ( ثمانون جنيها ) للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوي للمراسي ومراكب النزهة والتي تهدف للربح، و300 جنيه (ثلاثمائة جنيها) للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوي للمنشآت السياحية".