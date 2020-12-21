شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بالخطوة اليمنية «المهمة» والان نبدء بالتفاصيل
ووجّه أحمد أبو الغيط التهنئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما أعرب عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ولكافة الجهود العربية والدولية المخلصة التي تسعى لردم الفجوة بين مواقف الأطراف اليمنية المختلفة.
ونقل بيان صادر عن الأمانة لجامعة الدول العربية، أن أحمد أبو الغيط، أكد أهمية البناء على هذه الخطوة، والعمل بصورة حثيثة ومتواصلة على إنهاء الصراع المُسلّح وتسوية الأزمة، تغليبًا لمصلحة الشعب اليمني الذي عانى كثيرًا جراء الصراع الممتد.
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