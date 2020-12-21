شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تعزل بريطانيا عن دول أوروبية والان نبدء بالتفاصيل
وتدرس الحكومة الألمانية حظر هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا في جميع المطارات الألمانية، بعد الأخبار عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، كما يتم دراسة حظر دخول الأشخاص القادمين من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من بريطانيا على خلفية ذلك.
وأفادت قناة «BFMTV» الفرنسية بأن باريس تدرس «جديًا» تعليق الرحلات الجوية والقطارات من المملكة المتحدة، وذلك في إطار مكافحة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، المكتشفة في بريطانيا، والتي تعتبر أكثر عدوى.
وأشارت القناة إلى أنه يجب الإعلان عن القرار خلال النهار، حيث تبحث فرنسا عن تنسيق أوروبي.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، يوم السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70%.
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