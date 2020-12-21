شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن ملحوظ للريال اليمني بعد إعلان «الكفاءات» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
ووصلت قيمة الريال اليمني، أمام الدولار الأمريكي الواحد إلى 780 ريالًا، في السوق السوداء في العاصمة عدن، بعد حالة التدهور غير المسبوقة التي شهدتها العملة خلال الأشهر الماضية، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 900 ريال يمني.
وأعلنت «جمعية صرافي عدن» أمس الأحد، عن عودة الدوام الرسمي لشركات الصرافة في عدن، بعد اقتصاره على الفترات الصباحية خلال الفترة الماضية، احتجاجًا على حالة التراجع الكبيرة التي شهدها الريال اليمني وقتها.
وأكد البنك المركزي اليمني، عبر موقعه الرسمي، وجود دعم منتظر يعزز من جهوده في تحسين مكانة العملة الوطنية واستقرار الأسعار، التي ارتفعت بالتوازي من انخفاض قيمة الريال اليمني.
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