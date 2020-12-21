شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تجتمع اليوم لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

تعقد جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الاجتماع الرابع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأفادت الجامعة العربية في بيان نقلته «واس»، أن اللجنة ستناقش عددًا من البنود منها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي عُقد في يناير الماضي بمدينة الرباط المغربية، وبحث آلية تشكيل فريق عمل له طابع فني وتقني يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله والجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعّالة في منع ومكافحة الفساد.

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