شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تعلن مقتل 9 من مسلحي «بوكو حرام» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش النيجيري، أمس الأحد، مقتل تسع مسلحين من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية خلال العمليات العسكرية شمال شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع برنارد أونيوكو: إن الجيش نفذ عمليات ضد «بوكو حرام» في ولاية «بورنو» تم من خلالها مقتل 9 من المسلحين وفرار عدد كبير منهم بعد إصابتهم خلال العمليات.

وذكر المتحدث أن القوات النيجيرية تمكّنت من حجز مركبتين مسلّحتين وكمية كبيرة من الذخائر.

ومنذ عام 2009 لقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم في أعمال عنف جماعية نفذتها «بوكو حرام» التي ظهرت في نيجيريا بداية 2000.