شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تعلن مقتل 9 من مسلحي «بوكو حرام» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع برنارد أونيوكو: إن الجيش نفذ عمليات ضد «بوكو حرام» في ولاية «بورنو» تم من خلالها مقتل 9 من المسلحين وفرار عدد كبير منهم بعد إصابتهم خلال العمليات.
وذكر المتحدث أن القوات النيجيرية تمكّنت من حجز مركبتين مسلّحتين وكمية كبيرة من الذخائر.
ومنذ عام 2009 لقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم في أعمال عنف جماعية نفذتها «بوكو حرام» التي ظهرت في نيجيريا بداية 2000.
كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا تعلن مقتل 9 من مسلحي «بوكو حرام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.