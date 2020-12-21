"شركاء الحكم" بالسودان يدعو لتعزيز التعايش السلمي مع إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، الأحد، الأجهزة الدبلوماسية إلى تعزيز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي مع إثيوبيا.

واستمع المجلس في اجتماعه الثاني بالقصر الرئاسي في الخرطوم، إلى تقرير من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حول كافة المستجدات بحدود السودان الشرقية.



وبحسب بيان صحفي عقب الاجتماع فإن مجلس الشركاء، أمن على انتشار القوات المسلحة في الحدود الشرقية لحماية البلاد.

وقالت الناطق الرسمي باسم "شركاء الحكم" مريم الصادق المهدي إن المجلس حيا جهود القوات المسلحة وانتشارها لحماية السودان وأراضيه ومواطنيه وصون سيادة الوطن وعدم التفريط في شبر منه.

ونوهت إلى أن المجلس "أمن على قيام الدبلوماسية السودانية بدورها في تعزيز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتعاون مع الجارة إثيوبيا التي تربطها أواصر القربى والمصالح المشتركة مع بلادنا".



وأبانت أن أعضاء المجلس اثنوا على سلمية حراك يوم التاسع عشر من ديسمبر في كل فعالياته والرسائل الوطنية التي أوصلتها قوى الثورة ودور القوات النظامية في حماية وتأمين الثوار.

وأكدت أن المجلس شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتكوين المجلس التشريعي عبر التشاور الواسع ليشمل كافة المكونات الوطنية وتكوين كافة أجهزة الفترة الانتقالية بما فيها مجلسي السيادة والوزراء والولاة والمفوضيات القومية وآليات تنفيذ السلام.

وأشارت إلى أن المجلس ناقش خلال الاجتماع قيام مؤتمر شرق السودان والإسراع في تمثيل أهل الشرق في مجلس الشركاء.