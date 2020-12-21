هل ينقذ البرلمان «الدينار» العراقي من الانهيار ؟

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من جهتها، انتفضت القوى السياسية في البرلمان ضد قرار تخفيض الدينار مقابل الدولار، وكشفت مصادر برلمانية، أن النية تتجة لدى مجلس النواب إلى استدعاء محافظ البنك المركزي، فيما أعلنت اللجنة المالية النيابية عدم قدرة البرلمان على إجبار البنك المركزي على تغيير قرار صرف العملة الأجنبية مقابل الدينار. وأفادت في بيان أمس (الأحد) أن البنك المركزي عندما يحدد سعر الصرف لا يمكن البرلمان تعديل السعر»، مؤكدة أن «القرار الأخير بتغيير وتحديد سعر صرف العملة الاجنبية مقابل الدينار بيد محافظ المركزي».
في غضون ذلك، أعرب ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عن مخاوفه من خروج سعر صرف الدولار امام الدينار عن السيطرة. فيما حذر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي من أن خفض قيمة الدينار سيؤثر سلباً على الموظفين، في وقت أعلنت فيه كتلة تحالف سائرون التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عزمها استجواب محافظ المركزي.
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