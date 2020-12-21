شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان طهران يكرس التشدد ويعدل قانون الانتخابات والان مع التفاصيل
وكان القيادي في التيار الأصولي المتشدد نقوي حسيني، أعلن أن سعيد جليلي السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي هو المرشح الأقوى للانتخابات الرئاسية. وأكد أنه جرى استبعاد رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى، وباقر قاليباف من الانتخابات.
ولم يستبعد الأصوليون احتمال ترشيح أحمدي نجاد، الذي تولى الرئاسة لدورتين من 2005 إلى 2013، لكن نقوي حسيني توقع أن يرفض مجلس صيانة الدستور ترشيحه.
ويطرح اسم سعيد جليلي كأقوى مرشح لدى المتشددين لأول مرة، إذ طرحوا سابقاً أسماء مرشحين بارزين بينهم قادة عسكريون مثل حسين دهقان وزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى، والذي يشغل حالياً منصب المستشار العسكري للمرشد لشؤون الصناعات الدفاعية. كما طرح اسما كل من برويز فتاح رئيس مؤسسة «المستضعفين»، وسعيد محمد قائد مقر للحرس الثوري. ويدفع المتشددون باتجاه ما يصفونها بـ «حكومة حرب» ويريدون رئيساً من صفوف العسكر والحرس الثوري بالتحديد. ورغم الثقة في اختيار رئيس عسكري يبدو أن هناك مخاوف لدى النظام بشأن عدم مشاركة الشعب في الانتخابات بعد أن شهدت الانتخابات البرلمانية في فبراير الماضي، أقل نسبة مشاركة شعبية .
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان طهران يكرس التشدد ويعدل قانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.