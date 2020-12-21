شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح مضاد ثالث للوقاية من «كوفيد- 19» في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن لقاحاً ثالثاً ضد فيروس كورونا «كوفيد-19» قد يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بداية الشهر المقبل بعد لقاحي «فايزر» و«موديرنا». وقال الأدميرال بريت جيروير مساعد وزير الصحة الأمريكي في تصريحات لشبكة «إي بي سي» إنه لم يتم نشر النتائج الخاصة بتجارب لقاح «جونسون أند جونسون» لكن في حال الموافقة عليها، سيحصل اللقاح على ترخيص بالاستخدام الطارئ. ويصبح بذلك لقاح «جونسون أند جونسون» الأمريكي، ثالث لقاح تخطط الولايات المتحدة لاستخدامه بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام لقاحي «فايزر -بيونتيك» ولقاح «موديرنا».

جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه عملية شحن اللقاح الثاني لجميع أنحاء البلاد. ومن المقرر أن يبدأ أكثر من 3700 موقع في تلقي وتوزيع اللقاح الذي طورته شركة موديرنا بحلول اليوم الاثنين، ما يوسع نطاق حملة التوزيع التي بدأت بلقاح شركة فايزر. وفي ظل تسجيل أعداد قياسية للمصابين والوفيات بسبب فيروس كورونا، نقلت مودرنا بالفعل مخزونات من اللقاح من مصانعها إلى مستودعات تديرها شركة ماكيسون للتوزيع. وقال الجنرال في الجيش الأمريكي جوستاف بيرنا في مؤتمر صحفي إن العمال بدأوا يوم السبت في تحميل الشاحنات بحاويات تحمل اللقاح. وأضاف أن الشاحنات سوف تصل إلى مقدمي الرعاية الصحية اعتباراً من اليوم الاثنين. ويجب نقل جرعات اللقاح برفقة حراسة أمنية، وسيتم تخزينها في ثلاجات مغلقة. وتعتزم السلطات توفير اللقاح أولاً للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن في دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الطبي.

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير يوم الجمعة على الاستخدام الطارئ للقاح مودرنا، وهو ثاني لقاح مضاد لكوفيد-19 يحصل على موافقة الجهات التنظيمية.

على صعيد آخر، تجري تايلاند أكثر من 10 آلاف فحص لكورونا المستجد بعد تفش للفيروس مرتبط على ما يبدو بأكبر سوق للمأكولات البحرية في البلاد. وتم ربط مئات الإصابات الجديدة بسوق ومرفأ ماهاشاي منذ تأكدت إصابة بائعة قريدس تبلغ 67 عاماً الخميس بالفيروس. وسجلت معظم الحالات بين عمال بورميين في صناعة المأكولات البحرية التي تقدر قيمة عائداتها في المملكة بمليارات الدولارات. وأمرت السلطات هؤلاء بعدم مغادرة مساكنهم.

وقال السكرتير الدائم لوزارة الصحة كيتفغوم ونجيت «إننا نفرض حجراً صحياً عليهم ونمنعهم من التنقل»، مضيفًا أن السلطات ستزودهم بالطعام والماء.

ويوم أمس الأحد، أكد مسؤولون تسجيل 689 إصابة مرتبطة بماهاتشي. وأعلن المتحدث باسم فريق عمل كوفيد -19 في تايلاند تاويسين فيسانويوثين «ستجري إدارة مكافحة الأمراض تعقبًا نشطًا في عدة تجمعات تضم حوالى 10300 شخص». وأوضح أنّ الفحص سيكون مجانياً للعمال المهاجرين، فيما ستستمر حملة الفحوص حتى الأربعاء. (وكالات)