شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يناقش مشروعين بشأن ربط ميزانية الاتحاد والحساب الختامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، غداً الثلاثاء برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021 الذي أحيل بقرار من رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، كما يوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالقطاعات المالية والإسكان والبنية التحتية. وحسب جدول أعمال الجلسة سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية – رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، من العضو حميد علي العبار الشامسي حول «إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها»، ومن العضوة ناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس» حول «رصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي»، و«حوادث الشاحنات في منطقة شوكة»، كما يوجه العضو عبيد خلفان الغول السلامي سؤالا إلى عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول «التسهيلات والتركزات الائتمانية للبنوك الوطنية».

وفي بند التقارير الواردة من اللجان يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن توصيات المجلس لموضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

وفي بند الرسائل الواردة للمجلس سيطلع المجلس على رسالة واردة من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات».

وطبقاً لبند المراسيم بقوانين التي صدرت يطلع المجلس المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية.

وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة يطلع المجلس على «14» مرسوم اتحادي.

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 8-12-2020.

من جهة اخرى، طالبت ناعمة عبد الله الشرهان، بضرورة إعادة النظر في البنية التحتية بمنطقة شوكة برأس الخيمة، للحد من الحوادث الكثيرة بالمنطقة بسبب مرور الشاحنات الكبيرة، ورصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي لتعزيز السياحة الداخلية بالإمارة، ووصول الأفراد إلى المناطق الجبلية بكل سهولة ويسر حفاظاً على سلامة الجميع.