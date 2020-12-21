شكرا لقرائتكم خبر عن بحث أفكار للارتقاء بالتنسيق بين الحكومة و«الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نظمت وزارة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، اللقاء السنوي لمنسقي الوزارات والمؤسسات الاتحادية، الذي عقد عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة الأفكار والاقتراحات المبتكرة التي تسهم في وضع آليات جديدة لعمليات التنسيق والمتابعة بما يعزز العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ويمكن الوزارة من صياغة البرامج الاستباقية بما يتناسب مع توجهات الدولة للاستعداد للخمسين وتحقيق التميز والريادة في جميع المجالات.

مختبر الابتكار

وتم خلال اللقاء تنظيم مختبر الابتكار لاستشراف مستقبل العمل البرلماني، الذي يهدف إلى تفعيل مشاركة الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، والوصول إلى حلول ابتكارية لمواجهة التحديات الرئيسية، وصياغة التصورات التي تسهم في وضع الخطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «يوفر اللقاء منصة مهمة لبحث آفاق الارتقاء بالأداء والتطوير المستمر للعمل بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة للدولة، التي ترى أن العمل بروح الفريق الواحد وبرؤية استشرافية هي إحدى الركائز الرئيسية لمواصلة مسيرة النجاحات والتميز التي يحققها العمل البرلماني في دولة الإمارات، الذي يقوم على تكامل الأدوار والمسؤوليات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن وتلبية تطلعات المواطن.

التنسيق والمتابعة

وتم خلال المختبر التركيز على محاور للارتقاء بعمليات التنسيق والمتابعة؛ حيث تم طرح مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تسهم في رفع مستويات استخدام التكنولوجيا الحديثة ودورها في عمليات التنسيق والمتابعة من خلال اقتراح توفير قاعدة خاصة للبيانات يمكن الاستفادة منها من جميع الجهات المعنية في العمل البرلماني، إضافة إلى إمكانية إيجاد الأدوات التي تسهم في تعزيز مشاركة ممثلي الحكومة في جلسات المجلس.

كما تم خلال اللقاء التعرف إلى آراء المشاركين فيما يتعلق في الاستباقية في تقديم خدمات وعمليات التنسيق والمتابعة.