كيف دعم صمود مصر اقتصاديا فى مواجهة كورونا تعزيز ثقة شركاء التنمية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020، والذي يهدف إلي تسهيل قرض لأجل من أجل المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر، ويأتي هذا الاتفاق تأكيداً علي ثقه شركاء التنمية في الاقتصاد المصري، حسبما يؤكد التقرير البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.
وذكر التقرير البرلماني ، أن صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات لاسيما تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" جعل من مصر "فرس الرهان" فى مواجهة هذه التحديات ، وشهدت مؤشرات إيجابية لمعدلات نموها الاقتصادي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية تم اتخاذها إلى جانب العديد من المشروعات القومية التي نفذتها الحكومة المصرية بتوجيهات ودعم كامل من القيادة السياسية ، والتي بدأ المصريون في جني ثمارها الآن ، وهو ما منح مصر ثقة متنامية من المؤسسات الدولية وجعلت شركاء التنمية يساهمون وبشكل فعال في تمويل العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها مشروعى (مونوريل العاصمة الإدارية ، ومونوريل 6 أكتوبر ) اللذان سيحققان طفرة في عالم النقل في مصر.
ومن شأن "المونوريل" الإسهام بشكل كبير في تطوير منظومة النقل لاسيما وأنها وسيلة بالسرعة والأمان وتعمل علي توفير إستهلاك الوقود، فضلا عن خفض معدلات التلوث البيئي بوصفها وسيلة نقل صديقة للبيئة، وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب فئات جديدة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلا من استخدام السيارات الخاصة.
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