محمد السلاب: اعتذرت عن الانضمام لـ"القائمة الوطنية" وشعبية المرشح تظهر فى الفردى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب محمد السلاب، عن أسباب عدم خوضه انتخابات مجلس النواب الأخيرة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، لافتا إلى أنه اعتذر عن الانضمام للقائمة، قائلا: "فى الحقيقة أنا اعتذرت عن الترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وفضلت خوض السباق الانتخابى عبر مقاعد الفردى". وتابع السلاب، خلال ندوة بمقر جريدة ”الخليج 365”: "هذا القرار كان نابعا من حبى لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، لقد عملت فترة كبيرة مع والدى قبل وفاته في العمل السياسى وفى مكتبه وكنت قريبا من الشارع فى مدينة نصر ومصر الجديدة، وشرفت أن أكون ضمن مرشحى القائمة فى انتخابات مجلس نواب 2015". وأضاف النائب محمد السلاب: "لقد تعلمت الكثير خلال السنوات الخمس السابقة، وتلك المرة فضلت أن أكون فى الشارع، والاختبار الحقيقى لشعبية المرشح تكون فى انتخابات المقاعد الفردية وكان لى شرف الحصول على عدد كبير من أصوات الناخبين بلغ نحو 92 ألف صوت، وتلك شهادة تدفعنى لبذل مزيد من الجهد خلال الفصل التشريعى القادم لنيل ثقة الناخبين".

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