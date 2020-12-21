شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يعزى رئيس مجلس الأمة الكويتى فى وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تعزية إلى مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، وإلى شعب دولة الكويت الشقيق د، فيدى وفاة المغفور له، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق .

وأكد رئيس مجلس الشيوخ مشاركته وأعضاء المجلس لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً أحزانهم فى هذا المصاب الجلل، مؤكدا أن الفقيد الراحل خدم بلاده بكل الإخلاص وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات فى شتى مناحى الحياة داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.