الشتاء بدأ.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 6 أيام وتحذر من الشبورة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من اليوم الاثنين، 21 ديسمبر البداية الرسمية لفصل الشتاء، وحتى السبت المقبل 26 ديسمبر 2020، محذرة من الشبورة المائية صباحًا.

الاثنين 21 ديسمبر:

- فرص أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين على فترات متقاطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 22 ديسمبر:

- فرص أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقاطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 23 ديسمبر:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقاطعة.

- فرص أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحري على فترات متقاطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 24 ديسمبر:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقاطعة.

- فرص أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحري على فترات متقاطعة.

- شبورة مائية صباحًا، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 25 ديسمبر:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقاطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 26 ديسمبر:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقاطعة.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحري على فترات متقاطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتم بيان الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يوميًا.

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