محمد اسماعيل - القاهرة -
كتب – معتز عباس:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تحاول عمل توازن ما بين الحفاظ على كل أفراد المنظومة التعليمية واستكمال العام الدراسي وعدم ضياع العام الدراسي على الطلاب.
وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، اليوم الأحد، أن الوزارة طلبت من المديريات توزيع امتحانات سنوات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير منعا للتكدسات، معقبا "تقييم الطلاب سيكون طبقا للمقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول".
وأوضح أن الوزارة أصدرت عده قرارات هامة منها، أنه خلال الساعات القادمة سيتم إصدار كتاب دوري بخصوص الدراسة والتقييم خلال الفترة من الآن حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، لكل مراحل التعليم المختلفة.
وأكد أن الامتحانات ستتم من داخل لجان معقمة وفقا للإجراءات الاحترازية"، وامتحانات الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي سيكون تحريريًا داخل اللجان.
وأشار إلى أنه فيما يخص الصف الأول والثاني الثانوي ستكون الامتحانات إلكترونية ولكن داخل لجان أيضا.
وتابع: "من أجل راحة أولياء الأمور، المدارس مفتوحة، لكن ولي الأمر الذي يخشى على أولاده من الذهاب للمدارس يستطيع ابنه التعلم من البيت أونلاين ولن نحتسب له تلك الأيام من ضمن الغياب"، مضيفًا: "لن نحتسب الأيام الباقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب".
كانت هذه تفاصيل خبر "مش هتتحسب من أيام الغياب".. وزير التعليم لأولياء الأمور: "ابنك يقدر يتعلم من البيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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