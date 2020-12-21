شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

قررت الحكومة المغربية أمس، تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة ابتداءً من اليوم. وأوضح بيان صادر عن الحكومة المغربية، أنه على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها، قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداءً من اليوم، موضحةً أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي جائحة كورونا.

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