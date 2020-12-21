ريال مدريد يستعيد الوصافة بثلاثية في شباك ايبار

النادي الملكي واجه إيبار ضمن مباريات الجولة 14 من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول للنادي الملكي، في الدقيقة السادسة، حيث مرر رودريجو تمريرة بينية وصلت لبنزيما ليسدد الفرنسي في الشباك.



ثم أضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 13، بعد كرة وصلت إليه من بنزيما الذي راوغ واستخلص الكرة من لاعبي إيبار لتصل إلى مودريتش الذي يسدد مباشرة في الشباك.وفي الدقيقة 28 أتى هدف إيبار الأول، بعد تمريرات خاطئة من الدفاع، نجح كيفين رودريجيز في استخلاص الكرة ثم مررها لزميله كيكي المتمركز على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة يمينة متقنة للغاية في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت شباك كورتوا.في الشوط الثاني تمكن لوكاس فاسكيز من تسجيل الهدف الثالث للميرنجي بعدما مرر بنزيما كرة وصلت إلى فاسكيز الذي استلم الكرة وانطلق وسدد في شباك حارس إيبار في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.بهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده إلى 29 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد المتصدر بنفس رصيد النقاط، ويتوقف رصيد إيبار عند 15 نقطة.