شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: البرلمان الأخير أدى واجبه على أكمل وجه منذ عام 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أجريت فى توقيت صعب، لاسيما من حيث الجانب الصحى، متابعا: "يجب أن نحيى الهيئة الوطنية للانتخابات والسلطة المصرية على إجراء هذه الاستحقاقات".

وأضاف أبو العلا، فى حواره مع الإعلامى أحمد أبو زيد، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن البرلمان المنتهى ولايته "ظُلم"، وأدى واجبه على أكمل وجه منذ عام 2015، مشيرا إلى إنجاز البرلمان أكثر من 900 قانونا، وتوجيه الآلاف من الأسئلة للحكومة المصرية، بجانب الأعمال التشريعية والرقابية الأخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان الأخير أتى بعد ثورتين، وساهم فى بناء الدولة المصرية مع الأجهزة التنفيذية، قائلا: "البرلمان بنى الدولة من جديد مع الأجهزة التنفيذية، ثم ساهم فى بناء الإنسان صحيا وثقافيا واجتماعيا وغيره.. وساعد فى نشر الاستقرار والأمن والذى يعد ذلك من حقوق الإنسان".