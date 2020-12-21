شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية 26 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بنقابة المحامين برئاسة وكيل المجلس مجدى سخى المواعيد الخاصة بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية، ويبدأ تلقى طلبات الترشح بمقر النقابة العامة من 26 إلى 31 ديسمبر الجارى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءا، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل.

بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومى 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومى 13 و15 فبراير المقبل.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين اتخذ قرارا بجلسة 28 نوفمبر الماضى بفتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر الجاري.