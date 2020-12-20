ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه سيتم، قريبا، فتح قنصلية لمصر في مدينة العيون.
وأفادت المصادر ذاتها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه وزير خارجيته، سامح شكري، بترتيب تنفيذ فتح قنصلية مصرية في مدينة العيون، جنوب المغرب مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وكانت الأردن ثاني دولة عربية أعلنت عزمها فتح قنصلية عامة لها بالعيون، بعد الإمارات التي كانت سباقة لفتح قنصلية لها بالمدينة، في الرابع من نونبر الجاري، قبل أن تلتحق بهما البحرين وتعلن رغبتها في افتتاح قنصلية مماثلة بالمدينة هي الثالثة عربيا الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تفتتح قنصلية لها في العيون…السيسي يوجه وزير خارجيته للترتيب لهذه الخطوة مع بوريطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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