التعادل “يحسم” ديربي الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني انتهت مباراة

انتهت مباراة الديربي الشمالي فوق أرضية ملعب طنجة الكبير بالتعادل هدف لمثله بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني لحساب منافسات الجولة الرابعة من البطولة الاحتیافية في نسختها الجديدة.

وافتتح الفريق المحلية حصة التهديف عن طريق اللاعب اكسييل مايي في الدقيقة الـ 6 قبل ان يعدل الزوار النتيجة بكرة غالطت بامعمر، وسكنت الشباك بنيران صديقة في الدقيقة الـ 26.

وحافظ اتحاد طنجة علی صدارة البطولة، مناصفة مع الرجاء برصيد 10 نقاط لكل منهما، رغم تعادله في ديربي الشمال، في وقت يحتل المغرب التطواني وسط الترتيب برصيد 5 نقاط.

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