من ألمانيا وعبر تويتر.. الرئيس الجزائري يعلن موعد انطلاق حملة التلقيح ضد كورونا

من إقامته في ألمانيا، أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات لحكومة بلاده لإطلاق حملة التلقيح ضد كورونا، في يناير.

وقالت وكالة الأنباء الجزائري، اليوم الأحد، إن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أصدر أوامر للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بأن يترأس “فورا” اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19 والشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر يناير المقبل.

وكتب الرئيس تبون على صفحته الرسمية عبر تويتر: “لقد أصدرت أوامر للسيد الوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19, لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021”.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري غائب عن البلاد منذ ما يقارب الشهرين، حيث نقل لألمانيا عقب تأكد إصابته بكورونا.

وقال تبون في أول ظهور له، إنه ينوي العودة لبلاده خلال الأسابيع المقبلة.