شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف إصابة و131 وفاة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 12799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2473354 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الفرنسية أمس، إلى تسجيل 131 حالة وفاة, ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 60549 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر 12 ألف إصابة و131 وفاة بكورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.