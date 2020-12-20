شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يرحب بتنفيذ اتفاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأشادت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم بالتقدم الملموس والخطوات التي تحققت في سبيل عودة الاستقرار إلى اليمن، وتثمن الجهود المقدرة التي ظلت تقوم بها المملكة في إطار قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ودفعها للأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق الرياض ودعم الجهود الأممية بقيادة المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وأكدت السودان في هذا الشأن وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الجديدة لإعادة الأمن والاستقرار لليمن، وتأمل أن تُسخر الحكومة الجديدة جهودها بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن لإعادة الاستقرار والسلام إلى كامل الأراضي اليمنية.
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