شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على مجمعها ببغداد والان نبدء بالتفاصيل
ودعت السفارة في بيان "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقال الجيش العراقي في وقت سابق اليوم إن ثمانية صواريخ أصابت المنطقة الخضراء مما أسفر عن إصابة جندي عراقي وألحق أضرارا بالمباني.
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